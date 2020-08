Le previsioni meteo di giovedì 6 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le previsioni meteo di giovedì 6 agosto – Condizioni in miglioramento al Nord, al Centro instabile sul versante adriatico. Ancora nuvole e rovesci al Sud. Le previsioni meteo di giovedì 6 agosto – Condizioni di marcata instabilità al Sud, al Centro persistono nuvole e rovesci sul versante adriatico. Condizioni in miglioramento al Nord. Nord – Condizioni in sensibile miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti Cielo in prevalenza sereno sulle zone pianeggianti, rovesci sparsi anche a carattere temporalesco sulle Dolomiti. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 31 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante adriatico Nuvole e ... Leggi su newsmondo

