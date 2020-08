Le «Giovinette» che, nel 1933, scesero sul campo di calcio e scrissero la storia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giocare a calcio negli anni Trenta in Italia era per una donna un guanto di sfida a un sistema di uomini, all’intelaiatura di uno sport che al gentil sesso chiedeva di essere «moderato» per non temere che una pallonata potesse comprometterne la fertilità. Negli «anni del consenso», quelli nei quali il fascismo aveva capito che le discipline sportive erano un mezzo per controllare il popolo, tre donne milanesi, Rosetta, Marta e Giovanna Boccalini, decidono, per divertimento o per noia, di fare due tiri a pallone. Lo fanno con la gonna lunga, le scarpe scomode e il divieto di correre e di alzare troppo la voce per non attirare l’attenzione su di loro: sfilare in mezzo a un campo era un’attività a dir poco eclatante per queste «giovinette» che l’11 giugno del 1933 scrivono la storia. 35 anni prima del primo campionato ufficioso femminile e 53 prima della nascita di una Federazione strutturata, il campo rionale Fabio Filzi ospita la prima e unica partita di calcio con giocatrici donne dell’era fascista, esperimento destinato alla chiusura perché contrario all’ideologia del regime. Leggi su vanityfair

