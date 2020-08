La Russa racconta la Meloni: «Giorgia per me è una leader e una sorella. Nel mio studio le dissi…» (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Giorgia Meloni è per me come una sorella”. Lo confida Ignazio La Russa in un colloquio con il Corriere della Sera. Il vicepresidente del Senato, protagonista della storia della destra italiana, ripercorre i suoi decennali rapporti con l’ex ministro della Gioventù. Militante di lungo corso, oggi leader indiscussa. La Russa: Giorgia è leader e sorella “Giorgia la conosco da quando aveva sedici anni”, dice il fondatore di Fratelli d’Italia. “Pensi che quando poi è diventata presidente di Azione giovani, l’organizzazione giovanile di An, il gruppo mio e di Maurizio Gasparri sosteneva la sua candidatura. Nonostante lei venisse da un gruppo ... Leggi su secoloditalia

