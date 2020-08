La gestione dell’epidemia nel mirino dei pm pure in Friuli. Aperto un fascicolo senza indagati per frode. Le indagini riguardano le forniture di mascherine (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sembra proprio che non ci sia regione esente da scandali e inchieste giudiziarie per la gestione dell’emergenza sanitaria. Un lungo elenco a cui ieri si è unito il Friuli Venezia Giulia, al cui vertice c’è Massimiliano Fedriga (nella foto), dove il procuratore di Udine, Antonio De Nicolo, ha Aperto tre fascicoli, tutti al momento senza indagati, sulla fornitura delle mascherine durante la fase più acuta della pandemia. Una notizia che in realtà non stupisce più di tanto in quanto da mesi si susseguivano indiscrezioni, esposti di ditte private escluse dalle gare e denunce da parte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Insomma i sospetti che qualcosa sia andato storto c’erano da tempo e così questa nuova maxi ... Leggi su lanotiziagiornale

