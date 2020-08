Inter – Getafe – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inizierà tra poco l’importantissima sfida che vedrà l’Inter affrontare il Getafe nella gara secca di Europa League. La sfida avrà inizio alle ore 21.00 oggi 5 agosto 2020 allo stadio all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, in Germania. UEFA EUROPA LEAGUE – Inter – Getafe, Ultime dai campi Verso un’altra esclusione Eriksen, che non è riuscito ad imporsi nello scacchiere titolare di Antonio Conte, probabile impiego degli 11 che hanno sconfitto l’Atalanta nell’ultima giornata, con D’Ambrosio che dovrebbe occupare la fascia destra e Godin al posto di Skriniar. Roccioso 4-4-2 per il Getafe, con tanta gente di esperienza, come Mata e Molina. Formazioni ... Leggi su giornal

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - lazarismo : RT @DiMarzio: #UEL | #InterGetafe, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Inter-Getafe, le formazioni ufficiali -