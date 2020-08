Inter-Getafe, che gol di Lukaku: sinistro vincente e 1-0. Conte esulta (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Inter è in vantaggio. Nel match contro il Getafe, valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, i nerazzurri sbloccano la partita grazie ad una prodezza di Romelu Lukaku che concretizza al massimo il lancio di Bastoni. Il centravanti belga è una furia, con una spallata manda fuori tempo il difensore e poi carica il sinistro che finisce all’angolino. Di seguito il VIDEO del gol. Leggi su sportface

