Inferno a Beirut, più di 100 morti e 4000 feriti per le esplosioni vicino al porto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Beirut, 5 ago – Sale il bilancio (ed è destinato ad aumentare) delle vittime in Libano a seguito delle terribili esplosioni avvenute a Beirut nel pomeriggio di ieri. Secondo la Croce rossa locale sarebbero 100 i morti e oltre 4000 i feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Ma è purtroppo ancora un bilancio provvisorio. I media locali riferiscono anche di centinaia di dispersi sotto le macerie. L’effetto della deflagrazione è stato devastante: il boato è stato udito fino all’isola di Cipro, distante più di 200 chilometri, l’urto pari a quello di un terremoto di magnitudo 4.5 ha sbriciolato edifici nel raggio di chilometri. Le probabili cause Il ministro degli Interni Mohammed Fahmi ha affermato che a provocare le ... Leggi su ilprimatonazionale

