Guida Tv Giovedì 6 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Guida Tv Giovedì 6 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 6 agosto Rai 1 ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Sei mai stata sulla luna? Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita mondano ore 23:30 Destini IncrociatiDutch Van Den Broeck, sergente della polizia di Washington, e Kay Chandler, deputata del New Hampshire, perdono i rispett ivi coniugi in un disastro aereo. Dutch e Kay scopriranno, non senza dolore, che i loro compagni, oltre a morire sullo stesso volo, si conoscevano molto bene e avevano tante cose in comune Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Due donne e un ... Leggi su dituttounpop

