FS, dodici Frecce in più per il Sud nel secondo weekend di agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel secondo fine settimana di agosto, da venerdì 7 a lunedì 10, l’offerta di Trenitalia con il sud Italia si arricchisce di 12 Frecce in più rispetto alla programmazione ordinaria. In totale – come riporta FSNews – sono previste sei ulteriori corse Frecciarossa tra Milano e Reggio Calabria e sei Frecciargento aggiuntivi tra la Capitale e Lecce. I treni faranno tappa in tutte le principali e più amate mete balneari e turistiche di Campania, Calabria e Puglia, e faciliteranno così gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive o anche di chi vuole soltanto concedersi un fine settimana di relax. L’iniziativa – spiega FSNews – rientra in un piano che Trenitalia ha previsto durante tutto il mese di agosto per ... Leggi su quifinanza

