Finge di ordinare una pizza al 112 e fa arrestare il compagno violento, Conte telefona al poliziotto che ha aiutato la donna di Torino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è congratulato con il poliziotto che domenica sera ha riconosciuto la richiesta di aiuto arrivata telefonicamente da una donna che per non farsi scoprire dal compagno violento, ha chiamato il 112 Fingendo di ordinare una pizza, permettendo l’arresto dell’uomo. Il premier ha chiamato l’agente, Vincenzo Maria Tripodi, evidenziando la professionalità dimostrata. “Come ha fatto a capire che dietro la telefonata ci fosse una richiesta di aiuto?”, ha chiesto Conte. “Ho ribadito il fatto che stesse parlando con la Polizia di stato, la donna ha confermato la richiesta della pizza, quindi le ... Leggi su ilfattoquotidiano

