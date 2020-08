Ecco le date di partenza annunciate per i programmi Mediaset dell’autunno 2020 da Temptation Island a Lincoln Rhyme (Di mercoledì 5 agosto 2020) programmi Mediaset 2020 Ecco quando iniziano GF Vip, Temptation Island, Le Iene e gli altri programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 Era nell’aria già in fase di Presentazione dei Palinsesti Mediaset per l’autunno 2020, adesso i listini Publitalia sembrano confermarlo: la stagione 2020/21 di Mediaset inizierà prima del solito dalla settimana del 7 settembre le tv del biscione si riaccenderanno dopo mesi di buio o quasi durante il Covid e l’estate. Così se ad agosto su Canale 5 proseguiranno Zelig e Lo Show dei Record in replica il martedì e il giovedì, con le repliche di The Wall il pomeriggio, da lunedì 7 settembre la stagione si riapre con i ... Leggi su dituttounpop

