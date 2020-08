Disney si prepara a lanciare Star, nuova piattaforma streaming (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo Disney+, Disney si prepara a lanciare un nuovo servizio streaming internazionale che si chiamerà Star e includerà contenuti di ABC, FX, Freeform, Searchlight e 20th Century Studios. Disney sta per lanciare un nuovo servizio streaming internazionale, Star. Ad annunciarlo il CEO Bob Chapek il quale non ha fornito troppi dettagli sulla nuova piattaforma che includerà contenuti di ABC, FX, Freeform, Searchlight e 20th Century Studios. A differenza dell'altro servizio streaming di intrattenimento di proprietà Disney, Hulu, Star non conterrà contenuti originali, almeno in un primo tempo, ma ... Leggi su movieplayer

Luca: annunciato il nuovo film Disney Pixar ambientato in Italia

Disney e Pixar si preparano a ripartire con diverse novità che permetteranno al grande pubblico di tornare a vivere la magia del loro cinema. Proprio in queste ore è stato infatti annunciato Luca, il ...

