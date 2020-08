Coronavirus, stadi di calcio ancora chiusi: quando si tornerà a fare il tifo? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il calcio italiano soffre. Soffrono soprattutto i tifosi. La riapertura degli stadi al tempo del Coronavirus resta infatti un problema irrisolto nel nostro Paese. Dopo riaperture più o meno di tutti i settori della vita civile e sportiva italiana, permane la questione degli assembramenti di migliaia e migliaia di persone sugli spalti. La preoccupazione della Figc I nuovi, piccoli ma diffusi, focolai di Coronavirus in quasi tutte le regioni scoraggiano le autorità. A cominciare dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Non arriva ancora, dunque, un via libera definitivo al ritorno in curva e sulle gradinate. “Siamo molto preoccupati, ma allo stesso tempo impegnati nel proporre soluzioni agli organi di governo”, ha dichiarato il 4 agosto il presidente della ... Leggi su velvetgossip

ilSicilia : #EmergenzaCOVID19 #Sport I tifosi invocano la riapertura degli stadi, ma il coronavirus frena il CTS… - lanzi53 : Quindi: con gli #stadi ancora chiusi causa #coronavirus, se non fosse eletto in Parlamento e ahinoi ministro degli… - JaimeEduardoGod : MULTITUDES FOCOS DE CONTAGIOS MORTALES Coronavirus, Galli: «L'aumento dei contagi porterà casi gravi e morti. Gli… - ale_nidi : Massimo Galli: “Covid? Più casi, più morti”/ “Sì a distanze su treni e stadi chiusi”… - Notiziedi_it : Coronavirus, Galli: «Aumento contagi porterà casi gravi e morti. Stadi? Presto per aprire al pubblico» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stadi I tifosi invocano la riapertura degli stadi, ma il coronavirus frena il CTS ilSicilia.it Dove vedere Juventus-Lione in tv e streaming

Ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione: dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming dell'incontro. Archiviata la Serie A con il nono Scudetto consecutivo, la Juventu ...

Coronavirus, stadi di calcio ancora chiusi: quando si tornerà a fare il tifo?

Il calcio italiano soffre. Soffrono soprattutto i tifosi. La riapertura degli stadi al tempo del coronavirus resta infatti un problema irrisolto nel nostro Paese. Dopo riaperture più o meno di tutti i ...

Ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione: dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming dell'incontro. Archiviata la Serie A con il nono Scudetto consecutivo, la Juventu ...Il calcio italiano soffre. Soffrono soprattutto i tifosi. La riapertura degli stadi al tempo del coronavirus resta infatti un problema irrisolto nel nostro Paese. Dopo riaperture più o meno di tutti i ...