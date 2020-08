Conte: «Il ritorno alla normalità è ormai vicino. No alle discoteche» (Di mercoledì 5 agosto 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte parla della gestione della pandemia da parte del suo governo, di nuove riaperture alla vigilia del nuovo Dpcm che firmerà entro al fine della settimana. Il premier è consapevole che la curva epidemologica potrebbe risalire, ma i dati regione per regone di oggi lo rendono ottimista, fino a convincerlo a mettere in programma degli allentamenti. Nonostante si stia gradualmente tornando alla normalità, però, Conte, riprendendo anche le polemiche sulla movida estiva, dice no alle discoteche. Il premier dice di comprendere l’impazienza dei gestori, ma «bere, sudare e ballare tutti vicini» è un rischio troppo grosso. «Sin ... Leggi su giornalettismo

