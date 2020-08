Como. Servizi per le persone senza fissa dimora (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Amministrazione comunale di Como, in costante dialogo con le associazioni che si occupano delle persone senza fissa dimora, ha concordato con alcuni dei loro rappresentanti i nuovi orari di apertura dei bagni pubblici. In particolare sono stati modificati quelli dei bagni e delle docce di via Sirtori per agevolarne l’utilizzo da parte di coloro che stazionano a San Francesco, che, poiché irregolari, non possono trovare accoglienza nel dormitorio comunale. I buoni doccia si possono ritirare presso Porta Aperta il mercoledì mattina dalle 9 alle 12. Caritas ha anche ripristinato il Servizio di lavanderia, sospeso per Coronavirus, prenotatile il lunedì dalle 10 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 10 alle ... Leggi su laprimapagina

Purtroppo non è una novità neppure a Como il fenomeno della violenza contro i camici bianchi ... 53 in Psichiatria e il resto in altri reparti o servizi. Nel 79% dei casi le violenze si verificarono ...

COMO, NAS NELLE RSA: 363 CARTELLE SEQUESTRATE

Nell’ambito dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni ... al termine di accertamenti presso 17 residenze sanitarie assistenziali e un ospedale della Provincia di Como, ha ...

