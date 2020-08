Ciclismo, incidente Groenewegen-Jakobsen: giudice in buone condizioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’incidente fra Dylan Groenewegen e Fabio Jakobsen ha sconvolto il mondo del Ciclismo e gli appassionati di questo sport, per la violenza dell’impatto dell’ultimo atleta menzionato con il giudice presente e, successivamente, su uno dei pilastri presenti esternamente al tracciato. Inizialmente sono trapelate pessime notizie per il giudice precedentemente citato, considerato in fin di vita per alcune ore, seppur nuove notizie facciano ben sperare sul suo conto. Le condizioni di salute del referee sarebbero attualmente buone, secondo quanto riportato dai media polacchi: paura momentaneamente alle spalle, ma prima tappa del Giro di Polonia 2020 da incubo. The referee after #TDP20 crash. He's ok. Picture from Polish Press Agency ... Leggi su sportface

RaiSport : ????? Terribile caduta al #GirodiPolonia: gravi #Jakobsen e un giudice Spaventoso incidente per l'olandese, chiuso i… - sportface2016 : Incidente #Groenewegen-#Jakobsen: le condizioni del giudice - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, incidente-choc al Giro di Polonia, grave Jakobsen - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, incidente-choc al Giro di Polonia, grave Jakobsen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, incidente-choc al Giro di Polonia, grave Jakobsen -