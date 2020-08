Che ci faceva il nitrato di ammonio nel porto di Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cento morti e un bilancio ancora in aggiornamento. Un carico di fuochi d’artificio e un hangar contenente 2,700 tonnellate di nitrato d’ammonio, una sostanza chimica che si utilizza sia per i fertilizzanti, sia per gli esplosivi. Ma cosa ci facevano nel porto di Beirut, a pochi passi dal centro della capitale del Libano? La storia di quel quantitativo di sostanza chimica sembra essere quella dell’incuria e della burocrazia che – in questo caso – hanno provocato una vera e propria tragedia umanitaria. LEGGI ANCHE > Esplosione in Libano: il bilancio sale a 100 morti e 4000 feriti nitrato d’ammonio Libano, la storia del carico nell’hangar 12 Il nitrato di ammonio è arrivato al ... Leggi su giornalettismo

chetempochefa : Sognava di diventare un cardiologo, ma si è suicidato a 14 anni in un centro per famiglie di profughi in Olanda. I… - reggiadicaserta : #CartolinedallaReggia ?? | 'Quando sono arrivato alla Reggia ho avuto la sensazione di entrare in un luogo speciale… - CarloCalenda : Romano non rappresenta il @pdnetwork. È solo un tipo che sbarca il lunario facendo il pretoriano del capo di turno.… - Mirandola59 : RT @NickCeck: @albertomarti Perdona ma ci sono parecchi elementi che non tornano. L'azienda di tuo padre è probabilmente fallita, altriment… - AilikHeda_ : Amica ha snobbato il mio consiglio di iniziare The man in the high castle e ha iniziato Peaky Blinders ??. Che noia… -

Ultime Notizie dalla rete : Che faceva Boncompagni, la mamma della radio che fece impazzire anche Al Capone ilGiornale.it Hellas Verona, visite mediche e firma in arrivo per Cetin

In casa Hellas Verona ci si aspettano ottime operazioni, sia in entrata che in uscita, per confermare quanto di buono fatto vedere dalla squadra di Juric anche nella prossima stagione. Hellas, dalla ...

Zavoli, un grande giornalista convinto che le parole fossero libertà

Da dove cominciare, ricordando Sergio Zavoli? Dalla sua voce, forse. O dalla sapienza con cui selezionava, scartava, disponeva le parole che utilizzava. O dalla fermezza con cui chiedeva agli altri co ...

In casa Hellas Verona ci si aspettano ottime operazioni, sia in entrata che in uscita, per confermare quanto di buono fatto vedere dalla squadra di Juric anche nella prossima stagione. Hellas, dalla ...Da dove cominciare, ricordando Sergio Zavoli? Dalla sua voce, forse. O dalla sapienza con cui selezionava, scartava, disponeva le parole che utilizzava. O dalla fermezza con cui chiedeva agli altri co ...