Cecilia e Ignazio, cos’è accaduto e perché si parla di crisi: la situazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da qualche giorno si vocifera che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno passando un momento no nel loro rapporto. A innescare il chiacchiericcio il fatto che stiano facendo vacanze separate in questi giorni (lui ora è in Trentino, lei con la famiglia, immersa nelle campagne della Toscana). Non solo: non c’è traccia di ammiccamenti social, … L'articolo Cecilia e Ignazio, cos’è accaduto e perché si parla di crisi: la situazione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

