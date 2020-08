Blocco dei licenziamenti: “Sarà sciopero generale”. I big M5S contro Catalfo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Scontro sulla proroga, arriva lo strappo dei sindacati. Dubbi in casa Pd. Malumori dei grillini sulla ministra Leggi su lastampa

