Beirut, non solo la gaffe di Di Stefano. Anche la senatrice grillina scrive libici al posto di libanesi… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non solo la gaffe di Manlio Di Stefano dopo l’esplosione a Beirut. Anche la senatrice pentastellata Elisa Pirro inciampa nello stesso grossolano errore. Le immagini dell’esplosione avvenuta a Beirut sono sconvolgenti – scrive su Twitter – esprimo la mia vicinanza al popolo libico e cordoglio per le vittime”. Dunque pare un anotizia ufficiale: i grillini sono negazionisti della geografia. Grillini negazionisti della geografia Cominciò Luigi Di Maio scambiando il Cile con il Venezuela e oggi abbiamo ulteriori conferme del grado di preparazione della classe dirigente che Beppe Grillo ha miracolato con i suoi “vaffa”. Ad aggravare l’episodio, poi, il fatto che Di Stefano è ... Leggi su secoloditalia

