Barcellona, l’ex presidente Gaspart: “Futuro Messi? Vi dico dove andrà a giocare…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex presidente del Barcellona Joao Gaspart ha commentato i temi caldi dell'ambiente catalano. Dalla sfida in Champions League di sabato sera contro il Napoli, fino al futuro di Lionel Messi, molto discusso nell'ultimo periodo.Gaspart: "Attenzione al Napoli. Messi resta o al massimo in Cina"caption id="attachment 978047" align="alignnone" width="610" Messi (getty images)/caption"Non seguo la serie A con continuità, ma posso dire che il Napoli è una squadra attrezzata ed in grado di mettere in difficoltà il Barcellona", ha esordito Gaspart in relazione al match di ritorno degli ottavi di finale tra blaugrana e azzurri. "Non sappiamo se Insigne giocherà, ma Gattuso ... Leggi su itasportpress

