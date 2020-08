Antonella Elia al mare con Pietro | Dopo Temptation Island arriva il perdono? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonella Elia viene paparazzata dal settimanale Chi al mare insieme a Pietro Delle Piane scatenando così le critiche dei telespettatori. La ex gieffina ha deciso di partecipare a Temptation Island insieme al suo compagno Pietro per capire se, la fiducia riposta nei confronti del suo compagno fosse ben spesa. Durante il viaggio nei sentimenti della coppia però, le cose non sono andate nel verso giusto e Pietro Delle Piane Dopo alcune parole negative di Antonella ha deciso di tradirla baciando una single. Una mancanza di rispetto che la stessa fidanzata in aggiunta ad alcune dichiarazioni scioccanti ha spinto Antonella ad abbandonare Temptation Island da ... Leggi su giornal

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - Juventu62837470 : RT @cryIngwsel: vi vedevo settimana scorsa che facevate i complimenti, addirittura con ‘che donna’ ad Antonella Elia e poi ora è ritornata… - cryIngwsel : vi vedevo settimana scorsa che facevate i complimenti, addirittura con ‘che donna’ ad Antonella Elia e poi ora è ritornata con Pietro ?? -