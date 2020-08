AMBC: “Firmiamo contro le mense scolastiche ridotte a fast food” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune. Ci sono tanti comuni, ha dichiarato il portavoce dell’AMBC Gianni Pagliaro, che ricorrono per la mensa scolastica alle monoporzioni in plastica. Una pratica molto diffusa anche nei comuni della provincia di Caserta, a partire dal comune di Mondragone. Una pratica alquanto discutibile, che non condividiamo e che ora rischia –a casusa dell’emergenza da Covid-19– addirittura di espandersi.” “Occorre bloccare – ha incalzato Giovanni Romano di Europa Verde Campania- le monoporzioni in plastica e proteggere il pasto dei bambini a scuola! Questo andava fatto anche prima della pandemia e a maggior ragione va fatto oggi! In base a presunti rischi di trasmissione virale, il Ministero ... Leggi su anteprima24

