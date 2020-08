"All'altare con il c*** di fuori?". Elettra Lamborghini, l'abito nuziale in reggiseno e mutandine: "L'ho disegnato io" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Elettra Lamborghini si sposerà a settembre con Afrojack: l'evento è molto atteso dai fan della nota ereditiera, che come suo solito ha fatto discutere con uno dei suoi post provocanti su Instagram. Anche se stavolta il caso - se così si può chiamare - è ai limiti del surreale: la Lamborghini ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono in reggiseno, mutandine e una sorta di velo. Di conseguenza si sono sprecati i commenti di chi ha creduto che si trattasse del suo abito nuziale. Allora Elettra ha deciso di fare chiarezza a riguardo: “Ieri ho postato questa foto e tutti mi chiedono se sia l'abito da sposa. Ma ce la fate? Ma vi pare che vado all'altare con il ... Leggi su liberoquotidiano

StormyTrixReal : @_ichooseoned Sono già all'altare cazzo - Laura92ds : Stanotte ho sognato che Fabrizio Moro mi accompagnava all'altare. No, scusate nemmeno nei miei sogni riesco a sposarlo. #FabrizioMoro - Real_Annee : @queenelisabett1 @RealGilbert_ @___ChuckBass___ @serenarealf @Real_BillyA @Real_ColeMack @LuciferReall Ovvio quenn… - ianditomaso : RT @diegozegers: ora avete scocciato, la vostra vita dev’essere un bagno di noia e insoddisfazione o non mi spiego perché minare la serenit… - diegozegers : ora avete scocciato, la vostra vita dev’essere un bagno di noia e insoddisfazione o non mi spiego perché minare la… -

Ultime Notizie dalla rete : All altare Pdf Libro Processo all'Altare della Patria - PDF NEWS Carpi Calcio News Elettra Lamborghini, "all'altare con il c*** di fuori?": la reazione sull'abito nuziale in reggiseno e mutandine

Elettra Lamborghini si sposerà a settembre con Afrojack: l’evento è molto atteso dai fan della nota ereditiera, che come suo solito ha fatto discutere con uno dei suoi post provocanti su Instagram. An ...

Veicolo fermo lungo l'A6: code tra Savona e Altare in direzione Torino

Disagi questa mattina lungo l'autostrada A6 Torino-Savona. A causa di un veicolo in avaria, la società che gestisce la "Verdemare" segnala code di 3 chilometri tra il Bivio A6/A10 Savona e Altare in d ...

Elettra Lamborghini si sposerà a settembre con Afrojack: l’evento è molto atteso dai fan della nota ereditiera, che come suo solito ha fatto discutere con uno dei suoi post provocanti su Instagram. An ...Disagi questa mattina lungo l'autostrada A6 Torino-Savona. A causa di un veicolo in avaria, la società che gestisce la "Verdemare" segnala code di 3 chilometri tra il Bivio A6/A10 Savona e Altare in d ...