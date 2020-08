Aiuti umanitari per Beirut da Mosca e Teheran (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le iniziative di Aiuti umanitari prese in maniera tempestiva da Mosca e Teheran per la capitale del Libano, non hanno sorpreso nessuno. Russia e Iran sono partner molto stretti e importanti del Libano nella scchachiera geopolitica. I relativi governi hanno subito appoggiato e incoraggiato un aiuto tempestivo nel campo della medicina con relativi ospedali da … Leggi su periodicodaily

DPCgov : #5agosto In unità di crisi per coordinare gli aiuti italiani per il #Libano nell'ambito del Meccanismo Europeo… - MediasetTgcom24 : Esplosioni a Beirut, l'Italia invia due aerei con aiuti umanitari #Beirut - fabry_pina : RT @MediasetTgcom24: Esplosioni a Beirut, l'Italia invia due aerei con aiuti umanitari #Beirut - AiseStampa : BEIRUT: L’ITALIA INVIA DUE AEREI CON AIUTI UMANITARI - AvioMediaNet : Esplosioni in Libano: l’Italia invia due C-130J con aiuti umanitari. -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti umanitari Sud Sudan: Sant'Egidio, un ponte aereo con aiuti umanitari per i profughi. "Gesto concreto di amicizia e solidarietà" Servizio Informazione Religiosa Inferno Beirut, l'ipotesi dell'incidente

In particolare il portavoce dell'esercito israeliano Avichay Adraee, nel ribadire che non ci sono legami con quanto è accaduto, ha annunciato da parte di Israele aiuti umanitari.

Beirut, bilancio choc delle esplosioni: 113 morti e decine di dispersi. I feriti sono 4 mila

È salito a 113 il numero dei morti a Beirut a seguito delle due devastanti esplosioni avvenute ieri, martedì 4 agosto 2020, nel porto della capitale libanese. Lo ha reso noto il ministero della Sanità ...

In particolare il portavoce dell'esercito israeliano Avichay Adraee, nel ribadire che non ci sono legami con quanto è accaduto, ha annunciato da parte di Israele aiuti umanitari.È salito a 113 il numero dei morti a Beirut a seguito delle due devastanti esplosioni avvenute ieri, martedì 4 agosto 2020, nel porto della capitale libanese. Lo ha reso noto il ministero della Sanità ...