Ag. Insigne: "Sente ancora un po' di dolore ma è fiducioso! Rinnovo? Non c'è fretta..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live': "Non so come si è svegliato Insigne, ma lui è sempre molto allegr ... Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Ag. Insigne: 'Sente ancora un po' di dolore ma è fiducioso! Rinnovo? Non c'è fretta...' - tuttonapoli : Ag. Insigne: 'Sente ancora un po' di dolore ma è fiducioso! Rinnovo? Non c'è fretta...' - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Insigne non sente più dolore, sta proseguendo le terapie e non molla un istante - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Insigne non sente più dolore, sta proseguendo le terapie e non molla un istante - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Insigne non sente più dolore, sta proseguendo le terapie e non molla un istante -