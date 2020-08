A che ora la presentazione del Samsung Galaxy Note 20: video diretta streaming del 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oggi 5 agosto è il grande giorno della presentazione del Samsung Galaxy Note 20 in diretta streaming nell'evento live Unpacked 2020. A che ora sarà svelata la nuova generazione per il phablet del produttore e come sarà possibile seguir l'evento? L'azienda sudcoreana non ha lasciato nulla al caso per il suo keyNote di mezza estate, nella speranza di dare grande spinta alle sue vendite di dispositivi hi-tech. L'orario esatto nel quale avrà il via la presentazione del Samsung Galaxy Note 20 è le 16 per noi italiani. Le modalità di visione dello streaming saranno molteplici e dunque il live andrà in onda sulla ... Leggi su optimagazine

marattin : “Ora finalmente - con la public company - abbiamo il ritorno di Autostrade allo Stato,” dice un recente ex-ministro… - NicolaPorro : Hanno creato il caos sui #treni, sulle #autostrade e ora mirano agli #aerei. Il #Governo che ci ha tenuti ai domici… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Oggi scade il giorno delle offerte per i banchi scolastici. Rischio gara deserta. I requ… - Balaklava : AVVISO DI SERVIZIO: Si ricorda ai leghisto-trolloni, qonanisti, negazionisti, no-mask e altre bestie che Trump e S… - lukilotom : RT @lucianocapone: Per evitare problemi in futuro, spero che ora qualcuno alla Farnesina spieghi al sottosegretario Manlio Di Stefano la di… -

Ultime Notizie dalla rete : che ora WhatsApp, a cosa serve la lente d’ingrandimento che ora compare di fianco ad alcuni messaggi Corriere della Sera Un fiorentino nell'inferno di Beirut: "Devastazione ovunque, situazione drammatica"

"Ieri l'aria era irrespirabile, ho fatto mezz'ora a piedi per tornare casa, sempre con l'idea che si trattasse di un incidente circoscritto, che fosse una cosa localizzata. Invece lungo tutto il ...

A Paestum il concerto della Fanfara dei Carabinieri per la ricerca pediatrica

C’è molta attesa per il concerto che si terrà a Paestum lunedì 10 agosto alle ore 21. Organizzato da Fondazione Città della Speranza con la preziosa collaborazione del Parco Archeologico, l’evento mir ...

"Ieri l'aria era irrespirabile, ho fatto mezz'ora a piedi per tornare casa, sempre con l'idea che si trattasse di un incidente circoscritto, che fosse una cosa localizzata. Invece lungo tutto il ...C’è molta attesa per il concerto che si terrà a Paestum lunedì 10 agosto alle ore 21. Organizzato da Fondazione Città della Speranza con la preziosa collaborazione del Parco Archeologico, l’evento mir ...