Vasto incendio a Cappelle sul Tavo: fiamme incontrollabili – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Un vastissimo incendio sta creando grossi problemi a Cappelle sul Tavo: le fiamme incontrollabili stanno pericolosamente avvicinandosi alle abitazioni. Sono ore di paura a Cappelle sul Tavo, comune italiano della provincia di Pescara, minacciato da un Vasto incendio divampato ormai diverse ore fa. Squadre di vigili del fuoco, sia via terra che via aria grazie all’ausilio dei canadair, stanno provando a spegnere le minacciose fiamme. Paura per la frazione di Congiunti di Collecorvino: l’incontrollabile rogo sta per lambire le abitazioni dei residenti nel circondario. “La situazione è a dir poco preoccupante” ha spiegato Antonio Zaffiri, il presidente ... Leggi su bloglive

rumba_magica : RT @LuceverdeRadio: ??????#treni -Linea Foggia - Pescara ?traffico SOSPESO a Vasto per incendio nei pressi dei binari #luceverde #Abruzzo #Pu… - rumba_magica : RT @sansalvonet: Traffico ferroviario sospeso a causa dell'incendio alla stazione di Vasto - San Salvo - lm6sei : RT @RadioSienaTV: Vasto incendio a Roccastrada, vigili del fuoco a presidio delle case minacciate - - sansalvonet : Traffico ferroviario sospeso a causa dell'incendio alla stazione di Vasto - San Salvo - LuceverdeRadio : ??????#treni -Linea Foggia - Pescara ?traffico SOSPESO a Vasto per incendio nei pressi dei binari #luceverde #Abruzzo #Puglia -