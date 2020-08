Van der Vaart sicuro: “Sergio Ramos una macchina. Può giocare sino a 40 anni senza problemi” (Di martedì 4 agosto 2020) "Sergio Ramos è il migliore difensore del mondo". Questa la sentenza di Rafael Van der Vaart. L'ex calciatore nonché compagno di squadra dello spagnolo ha parlato a Stats Perform News in riferimento alla stagione assolutamente eccezionale del difensore del Real Madrid, protagonista assoluto in Liga e, magari, anche in Champions League.Van der Vaart: "Sergio Ramos può giocare fino a 40 anni"caption id="attachment 994631" align="alignnone" width="696" Sergio Ramos (getty images)/caption"Per me Sergio Ramos è il miglior difensore del mondo. Quando giocavo per il Real Madrid aveva 21 o 22 anni ed era pieno di energia. Voleva essere ovunque. Calci di punizione, calci d'angolo. Davvero ovunque", ha esordito Van der ... Leggi su itasportpress

Annunciati gli iscritti della Milano-Torino by Eolo, la classica più antica, disputata per la prima volta nel 1876, organizzata da Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Pi ...

Mathieu van der Poel non ha incantato alla Strade Bianche, ma non per questo va escluso dal novero dei favoriti per la Milano-Sanremo. Il fuoriclasse neerlandese, d’altronde, ha tutte le scusanti del ...

