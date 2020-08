Uomini e Donne: Crisi tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi! Sfoghi e Fan che Accusano! (Di martedì 4 agosto 2020) I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, sarebbero in piena Crisi. I diretti interessati infatti ha postato molti indizi e Sfoghi che farebbero supporre la fine della loro storia d’amore. Inoltre un post equivoco delle dama ha scatenato i suoi follower contro Giovanni. Ecco tutti i dettagli. La coppia del Trono Over di Uomini e Donne formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sarebbe in piena Crisi. In molti infatti lo sospettano per una serie di indizi e post dei due accompagnati anche da duri Sfoghi. Inoltre un post equivoco della dama ha scatenato i suoi follower contro ... Leggi su gossipnews.tv

