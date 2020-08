Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 18:10 (Di martedì 4 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dal 10 agosto riprenderanno i voli charter per i rimpatri Dei tunisini che sbarcano in Italia interrotti durante il lockdown il Viminale sottolineando rispetteranno gli accordi attualmente in vigore vale a dire €2 a settimana ognuno con un massimo di 40 persone a bordo di un totale di 80 migranti a settimana il ministro lamorgese fa sapere che è imminente da portamento del contingente di militari già destinata alla vigilanza della frontiera tra Italia e Slovenia evento intanto a Lampedusa in mattinata non si è potuto procedere ulteriormente in sicurezza l’imbarco dei migranti ospiti allo sport sulla nave quarantena Azzurra andiamo a Genova nuovo ponte San Giorgio potrebbe essere riaperto in serata sul viadotto si sono conclusi i lavori di smontaggio delle ... Leggi su romadailynews

fanpage : Il presidente del Comitato scientifico sul Covid in Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata” - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - GDF : #GDF #Perugia: maxi truffa nel settore dell’assistenza per #anziani e #disabili. Scoperta società che #sfruttava e… - TUTTOJUVE_COM : Inter, Handanovic: 'Stiamo bene, nelle ultime gare è cresciuta la cazzimma' - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), pe… -