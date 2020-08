Trent’anni fa a Roma l’omicidio di via Poma. Chi uccise la Cesaroni non ha ancora un nome. Ora la famiglia chiede di riaprire l’inchiesta (Di martedì 4 agosto 2020) “L’omicidio di via Poma rappresenta una sconfitta per tutto il sistema giudiziario italiano, una sconfitta per lo Stato. Per la famiglia il dolore non cambia, hanno questa ferita che non si chiuderà mai anche alla luce di alcuni dubbi che non sono stati sgombrati”. E’ quanto ha detto, alla vigilia del trentesimo anniversario, l’avvocato Federica Mondani, legale dei familiari di Simonetta Cesaroni, la 21enne Romana uccisa il 7 agosto 1990, con 29 coltellate in uno stabile di via Poma. “L’indagine – ha aggiunto il legale – si può riaprire in qualsiasi momento ma a questo punto serve un segnale dalla Procura che in questi ultimi anni però non è arrivato. Bastava qualche approfondimento in più, ma ... Leggi su lanotiziagiornale

