Tragico incidente a Latina | finisce con l’auto contro un albero | chi è la vittima

Tragico incidente questa mattina a Latina: un uomo di 49 anni ha perso la vita a bordo della sua auto. E' successo intorno alle 6 su via Epitaffio, direzione Appia. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto – per cause ancora da verificare – e sarebbe finito contro un albero. Un impatto fatale, a nulla è servito l'intervento del personale sanitario del 118. Ora non resta che ricostruire la dinamica esatta del sinistro mortale.

