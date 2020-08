Stefano De Martino e Belen Rodriguez, scambio di messaggi a distanza tra i due ex? (Di martedì 4 agosto 2020) Quello tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è senza dubbio il gossip più bollente di questa estate 2020. Dopo il ritorno di fiamma avvenuto nell’aprile del 2019, la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sembravano aver trovato l’incastro perfetto, invece durante la quarantena qualcosa si è nuovamente incrinato tra loro e anche se i due non hanno mai spiegato bene i motivi di quest’ennesima rottura le loro strade sembrano allontanarli ogni giorno di più. La Rodriguez sembra anche già andata avanti con la sua vita lontano da Stefano, mentre al giovane conduttore di Made in sud nel frattempo vengono attribuiti i flirt più disparati, tra cui quello con Alessia Marcuzzi (che ha fatto molto ... Leggi su isaechia

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - infoitcultura : Belen Rodriguez ha risposto ad un post di Stefano De Martino? - infoitcultura : Belén Rodriguez e Stefano De Martino: il post “a specchio” è di nuovo sospetto - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, clamoroso colpo di scena dopo la separazione: è accaduto qualche giorno fa - zazoomblog : Riassuntone dell’estate: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sovrani del gossip tutto quello che è successo -… -