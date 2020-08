Sorelle al Limite, Amy e Tammy (700 chili in due) cambiano vita e dicono addio al cibo spazzatura: la trasformazione (Di martedì 4 agosto 2020) In tanti seguono Vite al Limite, il programma su Real Time che parla di persone molto grasse che decidono di perdere peso e cambiare vita. E chi ama questo programma non può proprio perdersi la messa in onda di Sorelle Al Limite. Protagoniste sono Amy e Tammy Slaton, due Sorelle di circa 350 chili ognuna, che cercheranno di perdere peso e di ricominciare a vivere veramente. Preparatevi, perché è uno spettacolo molto crudo, forse più di quello che abbiamo vissuto con il Ragazzo di 380 chili, Billy Robbins. Il loro percorso non è stato semplice. Le due, originari del Kentucky, hanno capito che la loro vita era praticamente ferma per colpa del loro peso. Ad iniziare seriamente un percorso di dimagrimento ... Leggi su caffeinamagazine

