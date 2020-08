Skully disponibile da oggi (Di martedì 4 agosto 2020) L’editore indipendente Modus Games e lo sviluppatore Finish Line Games oggi hanno rilasciato Skully, l’emozionante avventura platform di un teschio resuscitato su un’isola incantata, su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. L’uscita di Skully è accompagnata da un trailer di lancio ricco di gameplay, che mette perfettamente in evidenza l’agilità del nostro cranietto scheletrico e il suo talento nel controllare l’argilla. Saltellando per la landa colorata di Skully è possibile incontrare delle pozze di argilla magica che si riveleranno molto utili per i combattimenti e permetteranno anche di scoprire nuovi percorsi su quest’isola meravigliosa. Avete già letto la Recensione di Skully? Caratteristiche di ... Leggi su gamerbrain

