Sirigu rompe col Torino, piace a Roma e Napoli (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, ci sarebbe un interessamento del Napoli per Salvatore Sirigu, portiere del Torino. Il numero uno è in procinto di lasciare il club granata a causa del deterioramento dei rapporti con i dirigenti. “Una volta ottenuta l’aritmetica salvezza il portiere, in accordo anche con il tecnico Moreno Longo, ha preferito non scendere in campo nelle partite contro Roma e Bologna, lasciando spazio prima a Samir Ujkani e poi ad Antonio Rosati: due panchine consecutive che hanno il sapore dell’addio anticipato. Le cause che hanno portato allo strappo tra Sirigu e in particolare il presidente Urbano Cairo sembrerebbero da ricercare in una serie di aspettative non rispettate e nel “caso” del taglio ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sirigu rompe col Torino, piace a Roma e Napoli Su - evivanco7 : RT @cmdotcom: #Sirigu rompe col #Torino: ora è un'occasione di mercato. #Roma e #Napoli ci pensano - ReylopezReinier : RT @cmdotcom: #Sirigu rompe col #Torino: ora è un'occasione di mercato. #Roma e #Napoli ci pensano - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sirigu rompe col #Torino: ora è un'occasione di mercato. #Roma e #Napoli ci pensano - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Sirigu rompe col #Torino: ora è un'occasione di mercato. #Roma e #Napoli ci pensano -

Ultime Notizie dalla rete : Sirigu rompe Sirigu rompe col Torino: ora è un'occasione di mercato, Roma e Napoli ci pensano Calciomercato.com FANTARACCONTI - Esultando al gol di Barrow mi sono rotto il mento

sono l'allenatore del Paris MonGiardin (in onore del mio collega e Presidente Mongiardini), lotto in una lega a 10 tra colleghi per l'ennesimo fantacalcio. Dopo la vittoria di due anni fa trascinato d ...

36^ Giornata: SPAL-Torino 1-1 (D’Alessandro)

SPAL e Torino si dividono la posta in palio dopo una partita giocata a basso ritmo, vivacizzata da qualche sporadico guizzo. Succede tutto nella ripresa: al gran gol di Verdi, che rompe il muro spalli ...

sono l'allenatore del Paris MonGiardin (in onore del mio collega e Presidente Mongiardini), lotto in una lega a 10 tra colleghi per l'ennesimo fantacalcio. Dopo la vittoria di due anni fa trascinato d ...SPAL e Torino si dividono la posta in palio dopo una partita giocata a basso ritmo, vivacizzata da qualche sporadico guizzo. Succede tutto nella ripresa: al gran gol di Verdi, che rompe il muro spalli ...