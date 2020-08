Serie B, Chievo-Empoli 0-0: si va ai supplementari (Di martedì 4 agosto 2020) Non si fanno male Chievo ed Empoli, i primi 90 minuti sono finiti 0-0. Un rigore sbagliato per entrambe le squadre nel secondo tempoLA PARTITAcaption id="attachment 1001975" align="alignnone" width="1024" Empoli, ITALY - JANUARY 24:/captionI tempi regolamentari finiscono 0-0 tra Chievo ed Empoli, con un rigore sbagliato per parte. Prima fallisce il Chievo con Djordjevic che sbaglia dal dischetto, stessa sorte per Ciciretti. Adesso saranno i supplementari a decidere chi andrà in semifinale. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : Inizia il primo tempo supplementare Chievo-Empoli 0-0 - ChievoLatino : RT @Gazzetta_it: Gol! Chievo - Empoli 1-0, rete di Garritano L. (CHI) - filippo898 : RT @Gazzetta_it: Gol! Chievo - Empoli 1-0, rete di Garritano L. (CHI) - ftg_soccer : GOAL! Chievo in Italy Serie B Chievo 1-0 Empoli - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gol! Chievo - Empoli 1-0, rete di Garritano L. (CHI) -