Ryan Reynolds diffonde la "versione segreta" di Lanterna Verde, ecco il video (Di martedì 4 agosto 2020) Ryan Reynolds, ironizzando sulla Snyder's Cut di Justice League, ha condiviso il video della sua versione di Lanterna Verde. Ryan Reynolds ha condiviso online un'esilarante versione alternativa del film Lanterna Verde di cui è stato protagonista e il video regala non poche sorprese. Il filmato è stato condiviso online ironizzando sul famoso Snyder's Cut di Justice League, il montaggio che debutterà su HBO Max nel 2021 per proporre la versione originale del film dedicato al team di supereroi. Ryan Reynolds ha scritto sui social: "ecco la versione Reynolds Cut ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ryan Reynolds diffonde la 'versione segreta' di Lanterna Verde, ecco il video - MangaForevernet : ? Ryan Reynolds parla delle voci su Black Adam e Justice League Snyder Cut ? ? - SerenaPic_ : Avessi detto Blake Lively e Ryan Reynolds però se proprio ci tieni - un poliziotto e un mafioso - uno studente e u… - Mauxa : #RedNotice: il nuovo film sul ladro d'arte con #DwayneJohnson, #GalGadot e #RyanReynolds - DFbobinsky : @GoldOscar Perché erano finiti i figli di serina vandervuzze e ryan reynolds, povera -

Ultime Notizie dalla rete : Ryan Reynolds

Cinematographe.it - FilmIsNow

Ryan Reynolds ha preso in mano Twitter per chiarire alcune cose. L’attore, infatti, è stato recentemente al centro di vari rumor che lo volevano coinvolto sia nel film Black Adam che nella nuova versi ...Ryan Reynolds ha scritto sui social: "Ecco la versione Reynolds Cut segreta di Lanterna verde che tutti stavate aspettando. Per renderla il più possibile grandiosa abbiamo compiuto dei tagli con ...