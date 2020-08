Roma, Smalling saluta i giallorossi sui social: “sono devastato, non dimenticherò mai questo club” (Di martedì 4 agosto 2020) La Roma non ha trovato l’accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito di Chris Smalling, per questo motivo il difensore inglese non potrà prendere parte all’Europa League con la Roma. Una notizia difficile da digerire per il giocatore di proprietà dei Red Devils, che ha voluto comunque salutare sui social i propri compagni e la società: “sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato fantastico e non lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje ... Leggi su sportfair

