Roma, Carles Perez: “Siviglia? Grande squadra, ma può succedere di tutto” (Di martedì 4 agosto 2020) “Quando sono arrivato a Roma ero abituato ad un ritmo di allenamento più rilassato al Barcellona: corriamo molto, in Italia la corsa è no stop. Sono molto contento e ritengo di aver scelto bene, l’idea di calcio di Fonseca mi piace. Sono molto felice di come sia andato il mio primo anno, in particolare per quello che ho dimostrato dopo l’interruzione dovuta al Coronavirus. Siviglia? Arrivamo a questa partita molto fiduciosi. Sono una Grande squadra ma alla fine in una gare secca in campo neutro può succedere tutto“. Queste sono le dichiarazioni di Carles Perez, esterno offensivo attualmente in forza alla Roma ed ex Barcellona. Il calciatore spagnolo ha offerto un bilancio sulla sua prima stagione italiana ai microfoni ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Roma, le dichiarazioni di Carles #Perez - romanewseu : Carles Perez: “Penso di meritare più minuti, ma la Roma è una delle squadre migliori in Italia” #ASRoma #RomanewsEU… - forzaroma : Carles Perez: “Meritavo più minuti, ma siamo una rosa importante”??? #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #CarlesPerez ?? “Il #Siviglia è molto forte. Arriviamo alla sfida ??con molta fiducia” ???? Le sue dichia… - OdeonZ__ : Carles Perez scala le gerarchie e si candida per il Siviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Carles Carles Perez: “Penso di meritare più minuti, ma la Roma è una delle squadre migliori in Italia” RomaNews Siviglia-Roma, Fonseca: “Affronteremo una delle migliori squadre del torneo”

Carles Pérez, Kluivert e Ünder. Abbiamo tanti giovani che possono rappresentare il futuro della Roma“. Ma cosa manca alla Roma per avvicinarsi alla Juventus? “Ci sono due possibilità per essere forti ...

Siviglia-Roma, esclusivo Quiles (Deportes Cuatro): “Monchi incompreso”

In vista di Siviglia-Roma, ottavi di finale di Europa League, Asromalive.it ha intervistato la giornalista di Deportes Cuatro (Mediaset España) Ana Quiles per conoscere meglio lo stato di forma degli ...

Carles Pérez, Kluivert e Ünder. Abbiamo tanti giovani che possono rappresentare il futuro della Roma“. Ma cosa manca alla Roma per avvicinarsi alla Juventus? “Ci sono due possibilità per essere forti ...In vista di Siviglia-Roma, ottavi di finale di Europa League, Asromalive.it ha intervistato la giornalista di Deportes Cuatro (Mediaset España) Ana Quiles per conoscere meglio lo stato di forma degli ...