Regionali, in Liguria non c'è partita Flop dell'alleanza tra Pd e M5s (Di martedì 4 agosto 2020) Nell’unica regione dove il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono riusciti a chiudere un accordo locale, per correre alle elezioni Regionali del 20 settembre prossimo, l’alleanza di governo non riesce a essere competitiva. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

matteosalvinimi : ...delle proprie idee, non ha prezzo: GRAZIE! ?? P.s. Credo che anche alle regionali del 20 e 21 settembre in Ligur… - ItaliaViva : Regionali, #Liguria, #Massardo: 'Realizzare le opere senza sovrastrutture burocratiche alla centrale Enel' - FedericoDinca : In Liguria abbiamo scelto di fare un percorso comune con il Pd per le regionali grazie al grande lavoro di dialogo… - Affaritaliani : Regionali, in Liguria non c'è partita Flop dell'alleanza tra Pd e M5s - GPerenne : @vincenzo9718 @giodiamanti @BuonAndrew 17pnt di vantaggio t sembrano pochi ? -