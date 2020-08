PS4: oltre il 16% delle entrate dell'anno fiscale 2019 deriva da giochi first party (Di martedì 4 agosto 2020) Sony concluderà questa generazione con un parco esclusive di tutto rispetto (sia per numero che per qualità) e stando ai dati di vendita rilasciati in questi anni, le esclusive rappresentano parte integrante sia della compagnia che dei consumatori.Secondo i rapporti condivisi da Sony, nel 2019 e 2018 le esclusive hanno rappresentato il 16,1% ed il 17,6% delle vendite relative ai sofware su PS4, mentre con la fine del primo quarto dell'anno fiscale in corso tale percentuale è schizzata al 20,3%.Nel corso degli ultimi anni Sony ha investito sempre di più sul fronte esclusive, e anche per il futuro Sony vuole dare ai consumatori validi motivi per comprare PS5, strategia opposta a Microsoft, che invece vuole costruire un vero e ... Leggi su eurogamer

