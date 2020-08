Pedofilia, “bambini in fila per essere abusati”. Al processo contro madre e violentatori il racconto dei testimoni (Di martedì 4 agosto 2020) Nel novembre del 2018 gli arresti a Siracusa. In questi giorni nell’abito del processo per gli abusi subiti da bambini di , 4 e 7 anni “venduti” per pochi euro dalla madre sono emerse le modalità con cui le vittime venivano sacrificate. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati” da tre uomini, tra cui un carabiniere. Imputati nel procedimento la madre dei bambini – un maschietto e due femminucce – un militare dell’Arma di 41 anni, e il padre della donna con cui il figlio maggiore dell’imputata conviveva. Sul banco dei testimoni gli educatori e i genitori affidatari delle vittime. I bambini prima degli arresti erano stati tolti alla responsabilità della donna e ospitati in una struttura di accoglienza. I fatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

