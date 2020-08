Pagelle Chievo-Empoli 1-1, voti e tabellino Serie B 2019/2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Le Pagelle e il tabellino di Chievo-Empoli 1-1, match valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B 2019/2020. Termina in parità la sfida del Bentegodi, caratterizzata da ben tre errori dal dischetto. Garritano la sblocca nel primo tempo supplementare, ma gli ospiti trovano il pareggio a 10′ dalla fine con Tutino. Ciò non basta però a evitare il pareggio e l’eliminazione. Prosegue la corsa nei playoff il Chievo Verona. Di seguito i voti e il tabellino. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH INCREDIBILE: TRE RIGORI SBAGLIATI Chievo (4-3-3): Semper 7.5; Renzetti 6.5, Rigione 6.5, Dickmann 6.5, Leverbe 6; Obi 6.5 (28’ st Di Noia 6), Esposito 6 ... Leggi su sportface

