Napoli, terapie per Insigne. Seduta mattutina a Castel Volturno (Di martedì 4 agosto 2020) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou. Di seguito, il report dell’allenamento pubblicato dal club. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco seguite da lavoro atletico finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazioni tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. terapie per Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Spazio_Napoli : - 100x100Napoli : Il #Napoli al lavoro a #CastelVolturno. - sportface2016 : #Napoli | Proseguono gli allenamenti verso #Barcellona: terapie per #Insigne - news24_napoli : SSC Napoli, il report da Castel Volturno: terapie per Insigne… - napolista : Napoli, terapie per Insigne. Seduta mattutina a Castel Volturno La squadra si è radunata al centro sportivo per l’a… -