Napoli, Giuntoli: “Contro il Barcellona sognare non è vietato” (Di martedì 4 agosto 2020) “sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo, bella figura, e poi con un pizzico di fortuna cercheremo di passare il turno“. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, crede fortemente nelle potenzialità dei partenopei in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. “Ogni progetto ha bisogno di tempo per consolidarsi – ha detto ai microfoni di Sport Mediaset -. In un anno e mezzo abbiamo cambiato tanto, abbiamo fatto un girone di ritorno all’altezza, da Champions League, e abbiamo vinto la Coppa Italia che vale anche l’Europa League“. Poi spazio al mercato con un commento sul primo colpo, Victor Osimhen: “Osimhen lo abbiamo preso per la sua voglia di attaccare la linea avversaria e la capacità in ... Leggi su sportface

