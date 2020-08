Nanni: Giunta Raggi ricorda il teatro dell’assurdo (Di martedì 4 agosto 2020) Nanni: Giunta Raggi ricorda il teatro dell’assurdo – “Quanto sta accadendo tra l’amministrazione comunale e il teatro Patologico sembra il copione di una rappresentazione del teatro dell’assurdo sull’illogicità dell’esistenza”. Così in una nota Dario Nanni, già consigliere comunale e membro delle commissioni Cultura e Sociale. “Ricordo l’importante attività artistica e sociale portata avanti negli anni da quella realtà, un punto di riferimento per l’intera città. Oggi quell’esperienza trentennale va a cozzare contro l’immane groviglio della burocrazia amministrativa e la relativa esclusione della partecipazione ad un bando. Nessuno ... Leggi su romadailynews

