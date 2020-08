Migranti: assessore Sicilia, ‘incredibile, nave quarantena non ha svuotato hotspot’ (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – “Non ci si può credere. La nave quarantena non ha svuotato l’HotSpot di Lampedusa ed è andata verso Porto Empedocle. Dicono che tornerà giovedì. Speriamo nel brutto tempo, perché se dovesse affollarsi di nuovo al momento ci sono oltre 400 Migranti nell’HotSpot. Insomma, ci è finita così: a sperare nel brutto tempo!”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che si trova proprio a Lampedusa dove sta conducendo una ricognizione per la realizzazione di una struttura dedicata ai tamponi per i Migranti.L’esponente del governo Musumeci, con il sindaco di Lampedusa Totò Martello, Guido Bertolaso, che sta seguendo per la presidenza della Regione ... Leggi su calcioweb.eu

