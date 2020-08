Ineos Grenadier - Via libera dai giudici inglesi: il design non è esclusiva della Defender (Di martedì 4 agosto 2020) La sentenza in appello di un giudice inglese ha stabilito che il gruppo Jaguar Land Rover non potrà beneficiare di un copyright sul design della Defender. La Casa di Coventry ha così perso la causa intentata per bloccare l'attività della Ineos Group e la produzione della Grenadier, erede spirituale della storica fuoristrada uscita di produzione nel 2016: la nuova vettura è attesa sul mercato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.Avanti tutta. La Land Rover non è riuscita nell'intento di convincere la corte circa l'esclusività delle forme della Defender, ritenute il tratto distintivo, "fotocopiato" dalla Ineos, di un modello iconico che ha contraddistinto ... Leggi su quattroruote

